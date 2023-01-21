Пригожин: между ЧВК «Вагнер» и США начинается разборка преступных кланов

Евгений Пригожин прокомментировал слова Джона Кирби о возможности скорого признания ЧВК "Вагнер" преступной организацией.

В субботу бизнесмен Евгений Пригожин дал оценку словам советника Байдена по нацбезопасности США Джона Кирби, который публично заявил, что американское Министерство финансов намеревается признать частную военную кампанию "Группа Вагнера" международной преступной организацией.

По мнению Пригожина, в случае признания ЧВК "Вагнер" преступной организацией, она и Соединённые Штаты станут своеобразными коллегами, ввиду чего любое взаимодействие Wagner Group и Вашингтоном превратится в "разборку преступных кланов".