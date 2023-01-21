Белый дом: Зеленский сам должен решить, нужен ли Украине Крым

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби уверяет, что Вашингтон не будет подталкивать Киев к завоеванию крымского полуострова.

Персональный советник Джо Байдена по американской нацбезопасности Джон Кирби провёл новый брифинг в Белом доме, в рамках которого публично заявил, что правительство Соединённых Штатов не станет оказывать давление на власти Украины в вопросе проведения наступательной военной операции в Крыму.

По мнению Кирби, Владимир Зеленский самостоятельно решит, какой будет победа Украины над Россией и нужен ли крымский полуостров Киеву в обозримом будущем.