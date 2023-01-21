Захарова: Киев использует взрыв в Днепропетровске для поставок оружия НАТО
2023-01-21 00:49
Мария Захарова рассказала причинах, которые привели к взрыву на территории Днепропетровска.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что решение правительства Украины обвинить Москву во взрыве жилого дома в Днепропетровске является следствием нежелания Киева соблюдать гуманитарное право и результатом попытки сокрыть собственное военное преступление.
По мнению Захаровой, украинские истеблишмент и СМИ используют "днепропетровский инцидент" с падением ракеты на жилой дом в качестве оружия, намереваясь попросить у Запада интенсифицировать оказываемую Киеву военную помощь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей