Swiss Info: швейцарские банки боятся конфискации российских активов

Портал Swiss Info сообщает, что руководство швейцарских банков опасается конфискации российских активов.

В банковских кругах Швейцарии считают, что это может привести к потере репутации страны как мирового финансового центра.

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис утверждает, что на Швейцарию оказывают давление, чтобы замороженные российские активы были переданы Украине.

Он считает, что последнее слово должно остаться за на родом и не исключает проведения референдума по данному вопросу.