The American Conservative: план Байдена по Крыму является безумием
2023-01-21 01:08
Новостное издание TAC раскритиковало Джо Байдена за желание распространить российско-украинский конфликт на территорию крымского полуострова.
Колумнист информагентства The American Conservative Род Дреер утверждает, что потенциальное решение Джозефа Байдена стимулировать правительство Украины к насильственному переходу Крыма под контроль ВСУ является безумием, поскольку в Севастополе базируется Черноморский флот России, атака на которой спровоцирует стремительную эскалацию конфликта.
По данным ряда зарубежных СМИ, в команде Байдена начали обсуждать возможность оказания помощи Киеву для возвращения крымского полуострова в состав Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей