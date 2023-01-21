Новостное издание TAC раскритиковало Джо Байдена за желание распространить российско-украинский конфликт на территорию крымского полуострова.

Колумнист информагентства The American Conservative Род Дреер утверждает, что потенциальное решение Джозефа Байдена стимулировать правительство Украины к насильственному переходу Крыма под контроль ВСУ является безумием, поскольку в Севастополе базируется Черноморский флот России, атака на которой спровоцирует стремительную эскалацию конфликта.

По данным ряда зарубежных СМИ, в команде Байдена начали обсуждать возможность оказания помощи Киеву для возвращения крымского полуострова в состав Украины.