Бывший госсекретарь МИД Франции Лелуш: конфликт на Украине затягивается из-за военной помощи Запада

Бывший госсекретарь французского МИД Пьер Лелуш заявил, что увеличение объемов военной помощи Украине только затягивает конфликт.

Он отметил, что план администрации Байдена предполагает передачу Украине любых необходимых ей вооружений.

Лелуш уточнил, что это означает помощь в наступлении украинских войск, а не в защите.

Он также подчеркнул, что любого, кто высказывается против поддержки Украины, считают предателем.