Госсекретарь США Блинкен опроверг раскол западной коалиции по Украине
2023-01-21 01:27
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в коалиции Запада по Украине нет раскола, а рассуждения на эту тему преждевременны.
По его словам, сообщения о гибели коалиции поступали с первых дней ее существования, но она только становится сильнее.
Блинкен рассказал, что говорил с представителями Республиканской и Демократической партий о поддержки Украины.
Он отмечает, что обе они согласны с необходимостью оказывать дальнейшую помощь Украине.
Опубликовано: Светлана Репина