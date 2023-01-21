Глава Пентагона Остин: поставки Украине танков Abrams и Leopard не связаны между собой

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вопросы поставок Соединенными Штатами танков Abrams, а Германией – Leopard на Украину не связаны между собой.

Он сказал, что ранее об отсутствии взаимосвязи между этими двумя событиями говорит министр обороны Германии Писториус.

Остин подчеркнул, что США осознают необходимость поставок вооружений Украине и принимают решения с учетом этого обстоятельства.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что коалиция не договорилась по поводу поставок Украине немецких танков Leopard.