Польша шокирована позицией Германии по поводу поставок танков на Украину

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Варшава шокирована позицией Германии по поводу поставок танков Leopard Украине.

Он отметил, что помощь украинским военным является важнейшим вопросом для всей нации поляков.

По словам Ясины, Польша шокирована тем, что Германия создает препятствия для оказания такой помощи.

Он выразил надежду на то, что ФРГ изменит свою позицию и поддержит отправку Leopard на Украину.