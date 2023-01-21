Небензя: Киев заткнул рот Арестовичу за правду о трагедии в Днепре

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что киевские власти пытаются заткнуть рот всем, кто рассказывает правду о ситуации на Украине.

По его словам, мирные жители страны гибнут в основном из-за действий ВСУ, но украинская пропаганда препятствует распространению информации об этом.

Одним из примеров Небензя назвал историю с Арестовичем, которого заставили уволиться после рассказа правды о трагедии в Днепре.

Ранее бывший советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что причиной взрыва в многоэтажном жилом доме стала работа украинской ПВО.