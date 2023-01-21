Бывшему премьеру Новой Зеландии пришлось уйти в отставку, чтобы выспаться

Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден рассказала, что на следующий день поле своей отставки впервые за долгое время смогла выспаться.

В интервью местному телевидению она уточнила, что не жалеет о своем решении уйти в отставку.

Арден выразила надежду на то, что лейбористской партии удастся в короткие сроки выбрать нового премьера.

Джасинда Арден на днях заявила о своей отставке и объяснила это тем, что у нее больше не осталось сил.