Министр обороны Блащак: Польша обучит бригаду ВСУ и оснастит ее танками
2023-01-21 02:53
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак пообещал, что до конца марта его страна обучит бригаду украинских военных.
Эту бригаду также оснастят танками и боевыми машинами пехоты. Численность бригады составит от одной до восьми тысяч человек.
Блащак пояснил, что украинским военным будет предоставлена бывшая в употреблении техника, включая советскую.
Он уточнил, что речь идет о танках Т72 и БМП, которые еще остались на вооружении польской армии.
Опубликовано: Светлана Репина