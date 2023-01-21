Министр обороны Блащак: Польша обучит бригаду ВСУ и оснастит ее танками

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак пообещал, что до конца марта его страна обучит бригаду украинских военных.

Эту бригаду также оснастят танками и боевыми машинами пехоты. Численность бригады составит от одной до восьми тысяч человек.

Блащак пояснил, что украинским военным будет предоставлена бывшая в употреблении техника, включая советскую.

Он уточнил, что речь идет о танках Т72 и БМП, которые еще остались на вооружении польской армии.