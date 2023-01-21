Президент Венгрии Новак пожаловалась, что Зеленский игнорирует ее письмо

Президент Венгрии Каталин Новая заявила, что направила письмо украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но не получила ответа.

Она рассказала, что письмо касалось вопроса защиты прав национальных меньшинств на Украине.

Новак сказала, что из-за принятия нового закона о нацменьшиствах пострадали не только венгры Закарпатья, но и болгары, греки, румыны.

Она подчеркнула, что дискриминация представителей венгерской диаспоры продолжается, несмотря на попытки наладить диалог по данному вопросу с украинскими политиками.