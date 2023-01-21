Зеленский прокомментировал итоги Рамштайна: не все можно говорить публично

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах встречи министров обороны на немецкой авиабазе Рамштайн.

Главным результатом этой встречи он назвал укрепление устойчивости Украины.

Зеленский отметил, что не всегда можно публично объявлять, что именно обсуждается во время встреч в формате Рамштайна.

Он уточнил, что между министрами обороны идет закрытая дискуссия, назвав это правильным подходом.