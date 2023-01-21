Calcio Finanza: Роналду готов подать в суд на «Ювентус», который не выплатил ему гонорар по тайному соглашению

Calcio Finanza сообщает, что Роналду готов судиться с футбольным клубом «Ювентус», за который выступал ранее.

Причина заключается в том, что «Ювентус» не выплатил футболисту гонорар в 19,9 млн евро по тайному соглашению.

Этот документ был найден во время обыска в офисе адвоката Федерико Рестано в итальянском Турине.

Соглашение было заключено в период пандемии коронавируса. Футболисты оглашались на официальное снижение зарплат, чтобы впоследствии получить деньги неофициально.