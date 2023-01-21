«Росатом»: на Запорожской АЭС практически устранены крупные повреждения от обстрелов ВСУ

Советник гендиректора «Росатома» Ренат Карчаа заявил, что большинство крупных повреждений Запорожской АЭС от обстрелов ВСУ уже устранено.

При этом он признал, что небольшие повреждения пока сохраняются, а на их устранение потребуется немало времени.

Карчаа рассказал, что в течение определенного времени невозможно было проводить ремонтные работы из-за обстрелов.

Он также отметил, что в случае прекращения ударов по станции выключенные энергоблоки можно запустить за две недели.