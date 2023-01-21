«Росатом»: на Запорожской АЭС практически устранены крупные повреждения от обстрелов ВСУ

APS
2023-01-21 04:15

Советник гендиректора «Росатома» Ренат Карчаа заявил, что большинство крупных повреждений Запорожской АЭС от обстрелов ВСУ уже устранено.

При этом он признал, что небольшие повреждения пока сохраняются, а на их устранение потребуется немало времени.

Карчаа рассказал, что в течение определенного времени невозможно было проводить ремонтные работы из-за обстрелов.

Он также отметил, что в случае прекращения ударов по станции выключенные энергоблоки можно запустить за две недели.

Опубликовано: Светлана Репина









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