В Берлине прошли протесты против действий правительства Шольца

В пятницу, 20 января жители Берлина и находящиеся в немецкой столице украинцы выразили протест против медлительности канцлера Олафа Шольца с принятием решения об увеличении военной помощи Украине, сообщает DPA.

Участники акции потребовали от правительства Германии передать украинской армии танки Leopard 2.

Демонстранты собрались у здания правительства. Многие участники акции пришли с украинскими флагами. В толпе были замечены плакаты с надписью "Освободите леопардов". Протестующие скандировали "Позор! Позор! Позор!" главе германского правительства.

20 января во время заседания Контактной группы по обороне Украины на базе ВВС США в Рамштайне союзники Киева не смогли принять решение о передаче ВСУ танков Leopard 2.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует решение по этому вопросу. Между тем Берлин, в соответствии с международными договоренностями, должен дать согласие на передачу танков Украине.

Однако Шольц опасается, что отправка танков Киеву приведет к эскалации конфликта и может быть воспринята Москвой как слишком сильное вмешательство Запада на стороне Украины.