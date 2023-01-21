Reuters: США советуют Украине отложить контрнаступление и оставить Бахмут

Высокопоставленные официальные лица США советуют Украине отложить крупное наступление на до окончания поставок американского оружия и обучения военнослужащих ВСУ, сообщает Reuters.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена поговорил с небольшой группой журналистов на условиях анонимности.

"Переговоры США с Украиной о возможном контрнаступлении были направлены на то, чтобы украинцы сначала потратили достаточно времени на обучение использованию новейшего оружия, поставленного США", — сказал чиновник.

Американские официальные лица считают, что наступление было бы более эффективным, если бы украинцы извлекли пользу из обучения и значительного количества нового оружия.

Они считают, что Украина выделяет значительные ресурсы на оборону Бахмута, но есть большая вероятность, что россияне в конечном итоге вытеснят украинцев из города.

"Если это произойдет, это не внесет никаких стратегических изменений на поле боя", — сказал представитель Байдена.

Один из вопросов, на который должны обратить внимание украинцы, заключается в том, сколько они все еще вкладывают в защиту Бахмута, готовясь к наступлению.