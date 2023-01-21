Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16

Правительство Нидерландов не исключило, что рассмотрит возможность предоставления Украине самолетов F-16, если об этом попросит Киев, сообщает телеканал NOS.

В то же время Амстердам готов финансово участвовать в поставках украинской стороне танков Leopard 2.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна готова оказать финансовую поддержку другим странам в передаче танков Leopard украинским вооруженным силам.

Такие танки могут быть доставлены в Украину из Польши и Финляндии, которые заявили о своей готовности их поставить. Однако такая операция требует согласия Германии, где производятся Leopard.

Министр иностранных дел Вопке Хукстра заявил во время дебатов в парламенте, что власти Нидерландов рассмотрят вопрос о поставке истребителей F-16, если об этом попросит Киев. Хукстра сказал, что такой запрос будет рассмотрен "непредвзято".

В пятницу, 20 января на американской военной базе в немецком Рамштайне состоялась встреча группы около 50 стран, вооружающих Украину. Представители этих стран обсудили увеличение поставок вооружений, в том числе танков.

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в пятницу днем, что никаких решений о передаче танков Leopard Украине принято не было.