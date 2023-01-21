Яблонский: Польша готова передать Украине танки Leopard без согласия Германии

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что польское правительство вместе с другими странами пытается уговорить Германию согласиться на отправку танков Leopard в Украину.

"Если будет сильное сопротивление со стороны Германии, думаю, мы готовы передать танки без их согласия, даже если это кого-то обидит", — подчеркнул политик в интервью радиостанции RMF24.

Яблонский отметил, что правительство пытается убедить немецкую сторону дать согласие на передачу эту бронетехнику Польшей и передать Украине танки самим.

В пятницу, 20 января на американской военной базе в немецком Рамштайне представители около 50 стран, вооружающих Украину, говорили об увеличении поставок в эту страну вооружений, в том числе танков.

Решение об отправке танков AMX-56 Leclerc Украине уже принял Париж. Лондон отправит Challengers 2. Но эксперты подчеркивают, что это только первые шаги, так как танкам необходима поддержка артиллерии и авиации.