Яблонский: Польша готова передать Украине танки Leopard без согласия Германии
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что польское правительство вместе с другими странами пытается уговорить Германию согласиться на отправку танков Leopard в Украину.
"Если будет сильное сопротивление со стороны Германии, думаю, мы готовы передать танки без их согласия, даже если это кого-то обидит", — подчеркнул политик в интервью радиостанции RMF24.
Яблонский отметил, что правительство пытается убедить немецкую сторону дать согласие на передачу эту бронетехнику Польшей и передать Украине танки самим.
В пятницу, 20 января на американской военной базе в немецком Рамштайне представители около 50 стран, вооружающих Украину, говорили об увеличении поставок в эту страну вооружений, в том числе танков.
Решение об отправке танков AMX-56 Leclerc Украине уже принял Париж. Лондон отправит Challengers 2. Но эксперты подчеркивают, что это только первые шаги, так как танкам необходима поддержка артиллерии и авиации.
Опубликовано: Николай Скира