Захарова заявила, что увеличения поставок оружия Украине приведет к росту числа жертв

В МИД России отреагировали на решения, принятые в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины на базе Рамштайн в Германии.

"МИД России предупредил об эскалации конфликта на Украине в случае увеличения поставок западного оружия Киеву", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 20 января внешнеполитическим ведомством РФ.

Коммюнике является ответом на встречу представителей западных стран на американской военной базе Рамштайн в Германии, где обсуждались пути увеличения военной помощи Украине.

"Расцениваем все это как открытую провокацию со стороны Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к росту числа жертв и опасной эскалации", — заявила пресс-секретарь министерства Мария Захарова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что любые новые поставки тяжелых вооружений из стран НАТО Киеву ничего не изменят в отношении достижения целей СВО в Украине.

20 января на базе Рмаштайн в Германии состоялось заседание Контактной группы обороны Украины. В ходе переговоров министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников не сбавлять темпов поддержки Украины.

При этом Остин заявил после встречи, что решения о передаче Украине немецких танков Leopard и американских танков M1 Abrams не принималось. В то же время министр отметил, что Запад в настоящее время сосредоточен на предоставлении Украине тех возможностей, которые необходимы ей в данный момент для достижения успеха.