Резников: Украинские танкисты начинают обучение на немецких Leopard 2

Украина договорилась об обучении танкистов на немецких Leopard 2, хотя решение о их переброске Киеву пока не принято, сообщает агентство DPA.

"Произошел прорыв - появилась возможность для стран, имеющих танки Leopard, начать учебные полеты и курсы для наших экипажей", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью DPA.

Министр заявил, что надеется, что Германия после проведения собственных внутренних консультаций примет решение о поставке танков и добавил, что "настроен оптимистично по этому поводу".

Резников сказал, что соглашение об обучении было достигнуто благодаря недавним решениям: поляков по танкам Leopard 2 и англичан - по Challenger 2.

Перед встречей министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии Украина запросила у союзников современные западные танки, но решение так и не было принято.