США признали группу «Вагнер» международной преступной организацией

США признали российскую военизированную группировку «Вагнер» международной преступной организацией, заявил в пятницу Белый дом, осуждая ее деятельность в Украине.

««Вагнер» — преступная организация, которая совершает массовые злодеяния и нарушения прав человека», — заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Дипломат при этом отметил, что группа наемников насчитывает около «50 000» человек, дислоцированных в Украине.

