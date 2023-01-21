Папа Римский Франциск отказался ехать в Украину

Глава дипломатии Ватикана архиепископ Пол Галлахер заявил, что пока Папа Франциск не поедет в Украину, сообщает Vatican.news.

Он заверил: "Папа всегда помнит о приглашении, но он хочет нанести этот визит в нужный момент, а теперь, кажется, его нет".

Во время беседы с журналистами архиепископ Пол Галлахер сослался на недавние слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который заявил: "Я считаю, что настал момент, чтобы Папа Римский посетил Украину и таким образом дал очень сильный сигнал о том, что именно Россия должна остановить то, что она начала".

Глава дипломатии Святого Престола также заявил, касаясь вопроса об отправке оружия в Киев: "Мы всегда утверждали, что Украина имеет право защищаться, но это должна быть пропорциональная оборона".

"Это вооружение дорого стоит, но именно страны – друзья Украины- должны выполнить свои обязательства. Мы хотим, чтобы это был элемент, который поможет всем сторонам понять серьезность ситуации", — сказал архиепископ Галлахер.