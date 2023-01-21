Польша опасается очередной волны нелегальных мигрантов из Беларуси

Министр канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарынн заявил, что "объявленное открытие новых рейсов из Кувейта в Москву может привести к увеличению наплыва мигрантов на белорусско-польскую границу", сообщает tvp.info.

"Гибридная операция против Польши продолжается", — написал в Twitter Жарын.

Заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин напомнил в своих постах, что Россия уже несколько месяцев является основным транспортным узлом для мигрантов, которые пытаются штурмовать польскую границу из Беларуси.

Он добавил, что авиакомпания Jazeera Airways объявила о рейсах в Москву.

"Гибридную операцию против Польши могут провести новые иностранцы", — написал он.

Жарын отметил, что, как заявила Jazeera Airways, рейсы из Кувейта в Москву могут привлечь в Россию людей с разных направлений.