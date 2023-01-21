Польша начинает обучение украинских экипажей использованию немецких танков Leopard

Украинские экипажи будут проходить обучение на танках Leopard 2 в Польше, несмотря на то, что союзники не достигли договоренности о поставках немецкой техники в Украину.

Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, которого цитирует Reuters.

Резников рассказал об этом после встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где в пятницу, 20 января партнеры Украины не приняли решения о передаче стране танков Leopard 2. Министр обороны Украины назвал прорывом возможность обучения украинских экипажей в Польше.

"Начнем с этого, а потом будем двигаться дальше", — подчеркнул Резников.

Он добавил, что надеется, что немцы примут решение по танкам, а также заявил, что смотрит на это с оптимизмом, "потому что первый шаг сделан".

В пятницу на встрече на базе Рамштайн представители 50 стран, поддерживающих Украину, обсудили возможности военной помощи. В ходе встречи участникам не удалось достичь договоренности о поставках танков Leopard 2 в Украину.

США и другие союзники ожидали, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 и позволит другим странам делать то же самое.