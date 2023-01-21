Американский адмирал Бауэр рассказал о трагических последствиях поражения России в Украине

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр после двухдневной встречи глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе заявил, что Россия останется угрозой для альянса, даже если ее силы потерпят поражение в Украине, сообщает CNN.

"Независимо от исхода конфликта, у русских, скорее всего, будут аналогичные амбиции, поэтому угроза останется", — сказал Бауэр на пресс-конференции.

Он отметил, что российские части и техника серьезно пострадали, но Москва постарается восстановить и даже укрепить свой военный потенциал.

"Общее мнение состоит в том, что Россия воссоздастт то, что у них было, извлечет уроки из этого конфликта и попытается улучшить то, что у них было", — сказал глава главного военного органа НАТО.

В свою очередь, генералу Кристоферу Каволи, Верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе (SACEUR), на той же пресс-конференции задали вопрос о возможных последствиях поставок танков Leopard Украине.

"Справимся ли мы с риском? Да, конечно. Я считаю, что мы можем справиться", — ответил американский высокопоставленный офицер.