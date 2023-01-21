Наследная принцесса Норвегии прыгнула с парашютом

Наследная принцесса Орвегена Ингрид Александра исполнила свое заветное желание, сообщила в субботу телекомпания NRK в программе к 19-летию наследницы престола.

Старшая дочь наследного принца Хокона прыгнула с высоты около 6000 метров вместе с членами элитного подразделения.

Еще в ноябре 2021 года принцесса прыгнула с двенадцатиметровой вышки для прыжков во время визита в спецподразделение. Она тогда рассказала, что ее мечтой был настоящий прыжок с парашютом с большой высоты.

В последние годы Ингрид Александра часто посещала вооруженные силы. Помимо прочего, она летала на истребителе F-16, водила танк и катер, а также прошла медицинский курс.

Летом принцесса заканчивает школу. Норвежские СМИ не исключают, что она — по примеру деда короля Харальда V и отца Хокона, пойдет служить в армию.