Страны G7, ЕС и Австралия договорились о потолке цен на российские нефтепродукты

Страны G7, Евросоюз и Австралия договорились ввести предельные цены на российские нефтепродукты. Решение призвано снизить скачки цен на нефть и сократить доходы российского бюджета, сообщает Reuters.

Одно ограничение применяется к продуктам, которые продаются с надбавкой к сырой нефти (бензин, дизельное топливо), а другое — к продуктам, которые продаются со скидкой к сырой нефти (например, мазут).

Введение потолков призвано стабилизировать мировые цены на энергоносители при одновременном смягчении негативных последствий для энергопоставок в третьи страны.

Решение о потолке цен на нефть было согласовано на дистанционном совещании заместителей министров финансов.

"Заместители министров признали, что нынешнее снижение цен на российскую нефть достигает двойной цели коалиции ценового предела: ограничение доходов России от экспорта нефти и стабилизация мировых поставок энергоресурсов", — говорится в заявлении Минфина США.