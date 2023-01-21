Российско-белорусские учения военной авиации напугали Украину и страны НАТО

Боевые самолеты России и Беларуси выполнили поставленные задач в рамках совместных военных учений, которые продолжаются с 16 января, сообщает Минобороны РБ.

Как отмечает агентство УНИАН, это означает, что активность российской боевой авиации в субботу возрастет. В Минобороны в Минске заявили, что в этот день части ВВС и ПВО продолжат выполнение поставленных задач.

В последние дни в Украине увеличилось количество зенитных предупреждений, связанных с пусками российских военных самолетов над Беларусью, подчеркивает агентство.

Оно отмечает, что, по оценкам Генштаба украинской армии, россияне под видом совместных учений с Беларусью якобы усиливают в этой стране свои боевые авиационные части.

Совместные военные учения Беларуси и России стартовали 16 января и продлятся до 1 февраля. Маневры вызвали опасения в Киеве и западных столицах, что Россия может использовать Беларусь для начала нового наземного наступления на Украину.