Крупный пожар произошел на нефтебазе в Ангарске Иркутской области, сообщает "Интерфакс".

Источник пишет, что загорелись железнодорожные цистерны с бензином, который, вероятно, предназначался для военных целей.

Информацию подтвердили Минобороны России и местные СМИ

По данным пожарных, огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Загорелись несколько бензовозов. Огонь уже потушен, акция тушения длилась более часа.

"Поскольку о возгорании сообщило Минобороны России, топливо, вероятно, предназначалось для военных целей", — сообщают украинские СМИ.