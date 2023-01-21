Крупный пожар произошел на нефтебазе в Ангарске
2023-01-21 13:32
Крупный пожар произошел на нефтебазе в Ангарске Иркутской области, сообщает "Интерфакс".
Источник пишет, что загорелись железнодорожные цистерны с бензином, который, вероятно, предназначался для военных целей.
Информацию подтвердили Минобороны России и местные СМИ
По данным пожарных, огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Загорелись несколько бензовозов. Огонь уже потушен, акция тушения длилась более часа.
"Поскольку о возгорании сообщило Минобороны России, топливо, вероятно, предназначалось для военных целей", — сообщают украинские СМИ.
Опубликовано: Николай Скира