За последние 40 лет в Европе погибло 600 миллионов птиц. Наибольшее снижение численности коснулось воробьев, но тревожные данные касаются и популяции трясогузок, скворцов и жаворонков, сообщает TVP Nauka.

Согласно европейскому отчету, птицы умирают из-за изменений в сельском хозяйстве, загрязнения воздуха, болезней, проблем с местами гнездования и нехватки доступной пищи.

Популяция европейских воробьев уменьшилась на 247 миллионов, что означает потерю целых 50% популяции с 1980 года. Число трясогузок сократились на 97 миллионов, скворцов - на 75 миллионов, а жаворонков - на 68 миллионов.

В целом сокращение числа пернатых означает потерю от 17 до 19%. На самом деле птиц стало на 900 миллионов меньше, а некоторых видов почти на 70% меньше, но это компенсируется увеличением численности других видов. В исследовании проанализировано положение 378 из 445 видов птиц, обитавших в Европе в период с 1980 по 2017 год.

Исследователи обнаружили, что самые большие потери наблюдаются у птиц, живущих в сельскохозяйственных и пастбищных районах — именно изменения в методах ведения сельского хозяйства, вызванные этой политикой, ответственны за сокращение числа птиц, живущих в дикой природе.

Европа потеряла больше всего птиц в 1980-х и 1990-х годах . В последнее десятилетие процесс убыли замедлился. В Европейском союзе этому способствовала директива, юридически защищающая определенные виды птиц, и усиление охраны мест их обитания.

Однако больше всего директива помогла хищникам. Их количество увеличилось из-за сокращения пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, и проектов по восстановлению этих популяций.