Пригожин попросил Кирби прояснить в каких военных преступлениях обвиняют ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин хочет узнать у США, почему его компанию следует классифицировать, как «преступную организацию».

«Уважаемый мистер Кирби, не могли бы вы объяснить, какие преступления, как утверждается, совершила группа Вагнера?», — говорится в послании Пригожина пресс-секретарю Совета национальной безопасности США Джону Кирби в Telegram.

Кирби объявил в пятницу, что наемники были добавлены в список международных преступных организаций и, что в их отношении будут введены новые санкции со стороны США.