Пригожин попросил Кирби прояснить в каких военных преступлениях обвиняют ЧВК «Вагнер»
2023-01-21 14:54
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин хочет узнать у США, почему его компанию следует классифицировать, как «преступную организацию».
«Уважаемый мистер Кирби, не могли бы вы объяснить, какие преступления, как утверждается, совершила группа Вагнера?», — говорится в послании Пригожина пресс-секретарю Совета национальной безопасности США Джону Кирби в Telegram.
Кирби объявил в пятницу, что наемники были добавлены в список международных преступных организаций и, что в их отношении будут введены новые санкции со стороны США.
Опубликовано: Тарас Медведев