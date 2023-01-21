Поляки будут обучать украинских танкистов воевать на Leopard

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские солдаты пройдут обучение на немецких основных боевых танках Leopard в Польше.

«Страны, у которых уже есть танки Leopard могут начать операции по обучению наших танкистов», — сказал Резников государственному телеканалу США «Голос Америки».

Тем временем переговоры о поставках танков Leopard в Украину продолжались, в том числе и с новым главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

США и Германия пока официально отказываются поставлять тяжелые танки на Украину под предлогом сложности и дороговизны их дальнейшего обслуживания.

