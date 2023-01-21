Зеленский заявил л блокировке 100 судов с продовольствием из Украины

Владимир Зеленский призвал положить конец постоянным препятствиям для экспорта продуктов питания из Украины по морю.

«У Босфора выстроились более 100 судов с продовольствием», сообщил он в видеообращении на международной конференции министров сельского хозяйства в Берлине.

Они застряли на несколько недель, потому что «российские власти заблокировали плановые проверки».

Это означает более высокие цены для Европы, пояснил Зеленский в своем послании на конференции под председательством федерального министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира.

Для Азии это означает растущий риск социальной нестабильности, а для стран Африки, таких как Эфиопия или Судан, пустые обеденные столы на тысячи семей.

Президент отметил, что Украина намерена продолжать снабжать мир продовольствием, чтобы ее фермеры продолжали обрабатывать поля.

