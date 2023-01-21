Украинских беженцев подвергают травле в немецких школах

APS
2023-01-21 15:13

Участники конференции по помощи Украине в субботу в Дрездене пожаловались на бюрократические препоны в поддержке беженцев.

Два представителя также указали на скрытую травлю украинских девочек и мальчиков в школах. 

Помимо многих проектов помощи в Саксонии, в конференции под названием «Солидарность, единство, победа» также приняли участие представители инициатив из Саксонии-Анхальт и Тюрингии. 

Целью конференции было, прежде всего, объединить существующие предложения помощи Украине и решить проблемы. 

Представитель ассоциации Buntes Meißen пожаловался на отсутствие безопасности планирования из-за отсутствия уведомлений о финансировании. 
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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