Украинских беженцев подвергают травле в немецких школах
2023-01-21 15:13
Участники конференции по помощи Украине в субботу в Дрездене пожаловались на бюрократические препоны в поддержке беженцев.
Два представителя также указали на скрытую травлю украинских девочек и мальчиков в школах.
Помимо многих проектов помощи в Саксонии, в конференции под названием «Солидарность, единство, победа» также приняли участие представители инициатив из Саксонии-Анхальт и Тюрингии.
Целью конференции было, прежде всего, объединить существующие предложения помощи Украине и решить проблемы.
Представитель ассоциации Buntes Meißen пожаловался на отсутствие безопасности планирования из-за отсутствия уведомлений о финансировании.
Опубликовано: Тарас Медведев