Украинских беженцев подвергают травле в немецких школах

Участники конференции по помощи Украине в субботу в Дрездене пожаловались на бюрократические препоны в поддержке беженцев.

Два представителя также указали на скрытую травлю украинских девочек и мальчиков в школах.

Помимо многих проектов помощи в Саксонии, в конференции под названием «Солидарность, единство, победа» также приняли участие представители инициатив из Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

Целью конференции было, прежде всего, объединить существующие предложения помощи Украине и решить проблемы.

Представитель ассоциации Buntes Meißen пожаловался на отсутствие безопасности планирования из-за отсутствия уведомлений о финансировании.

