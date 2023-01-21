Глава колумбийского клана Отониэль признает себя виновным в торговле наркотиками в Нью-Йорке

Бывший лидер колумбийской преступной группировки «Клан дель Гольфо» Дайро Антонио Осуга Давид, признан виновным в выдвинутых против него обвинениях в незаконном обороте наркотиков в федеральном суде США в Нью-Йорке.

Судья Дора Лизетт Ирисарри, председательствующая в процессе против колумбийского наркобарона, назначила слушание на 25 января следующего года, на котором Отониэль, как ожидается, изменит свое заявление о невиновности в совершенных преступлениях.

Усуга не признал себя виновным 5 мая в федеральном суде восточного округа Нью-Йорка, всего через день после экстрадиции из Колумбии, прежде чем изменить свою стратегию.

В судебном документе из южного округа Нью-Йорка, где на него также открыто дело, колумбийский наркобарон уже показывает свое желание признать себя виновным в преступлении по незаконному ввозу кокаина в США. Власти окурга передали дело в восточный суд Нью-Йорка, где Отониэль появится в следующую среду.

Указанный документ, подписан 3 февраля Усугой и его адвокатом.

Отониэль обвиняется в «руководстве продолжающейся преступной деятельностью» в период с 2003 г. по октябрь 2021 г., когда он был задержан, и в «участии в международном заговоре с целью производства и распространения кокаина».

Преступления, в которых он обвиняется, предусматривают минимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 20 лет до пожизненного заключения.

После демобилизации Объединенных сил самообороны Колумбии (AUC) родилось несколько преступных группировок, в том числе «Клан дель Гольфо», который называет себя Силами самообороны Гайтанисты Колумбии (AGC), политическим прикрытием для их преступной деятельности. сосредоточены, в частности, на незаконном обороте наркотиков, незаконной добыче полезных ископаемых, вымогательстве и похищении людей.

Усуга сначала вступил в ряды Народно-освободительной армии (НОА), из которой после подписания мирного соглашения в 1991 году он присоединился к военизированным формированиям АУК, а после их демобилизации в 2006 году создал преступную группировку Лос Урабеньос, нынешний клан дель Гольфо.

