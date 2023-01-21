Президент Египта прибыл на встречу с арабскими коллегами в обуви почти за $1000

Активисты в социальных сетях распространили фотографии встречи лидеров Персидского залива, где египетский лидер предстал в туфлях от Gucci за 920 долларов.

Президент Египта в строгих туфлях с темно-серыми брюками и курткой на фото сидит между эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом и султаном Омана Хайтамом которые одеты гораздо скромнее своего коллеги, отмечают авторы пабликов.

Активные пользователи отыскали туфли президента на маркетплейсах и выяснили, что они стоят 920 долларов.

А встрече в Абу-Даби лидеры арабских стран обсудили вопросы взаимопомощи и сотрудничества в регионе.