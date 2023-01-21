Страны ЕС требуют от Венгрии немедленной разблокировки €500 млн для Украины
Растет давление стран ЕС на Венгрию, чтобы та разблокировала финансовую поддержку Украины, сообщает Reuters.
Страны Евросоюза усиливают давление на Венгрию, чтобы она разблокировала полмиллиарда евро на вооружение для Украины и деньги на обучение украинских военнослужащих, сообщает корреспондент радиостанции RMF FM в Брюсселе.
"Будапешт заблокировал финансирование ЕС для вооружения Украины Выяснилось, что Венгрия также испытывает трудности с принятием финансирования миссии по обучению украинской армии.. Это около 25 млн евро на этот год. и 20 млн евро на следующий год", — информирует источник.
Один из дипломатов заявил, что "положение венгров в ЕС таково, что рукопожатие с ними неприемлемо". Другой собеседник назвал Венгрию "маленьким пророссийским государством". Также звучат обвинения в "политической коррупции".
Опубликовано: Николай Скира