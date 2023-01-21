Объятия Месси и Роналду в Эр-Ряде взорвали Твиттер, набрав 1,5 млн просмотров
2023-01-21 16:32
Фотография аргентинской звезды Лионеля Месси, встретившегося со своим португальским коллегой Криштиану Роналду на матче «Кубка сезона в Эр-Рияде», вызвала широкий резонанс в Твиттере.
Объективы фотографов запечатлели историческую картину момента встречи между двумя звездами мирового футбола, которых многие считают лучшими в истории этого вида спорта.
Роналду на фото обнял Месси за шею, а звезда Агентины держит своего визави за талию.
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Эта встреча навсегда останется в памяти фанатов футбола считает британский журналист Пирс Морган, который подписал твит с 1,5 млн просмотров: «Роналду и Месси… какая картина… и, конечно же, они оба забили».
Опубликовано: Тарас Медведев