В Украине прощаются с главой МВД Монастырским и другими жертвами крушения вертолета в Броварах

В Киеве проходят траурные церемонии по жертвам крушения вертолета в Броварах, в результате которого погибли 14 человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Официальная церемония прощания проходит в Украинском доме на площади Европы в центре Киева.

В шествии, которое ранее стартовало от штаб-квартиры МВД Украины, приняли участие родные, близкие и друзья жертв катастрофы. Офицеры силовых структур выстроились вдоль улиц возле здания министерства, некоторые с цветами в руках.

В результате крушения вертолета погибло руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский и два его заместителя: Евгений Женин и Юрий Лубкович. Именно им и сопровождающей их делегации МВД посвящена субботняя церемония в Киеве.

Чуть позже в субботу в Черниговской области начнется траурная церемония по экипажу вертолета, которая пройдет в аэропорту Нежина.

Крушение вертолета в Броварах Киевской области произошло утром в среду. В авиакатастрофе погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.

Монастырский возглавлял МВД Украины с 2021 года.