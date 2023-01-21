Власти Бангладеш разрешили прокат фильма о нападении джихадистов в Дакке в 2016 году

Власти Бангладеш одобрили в эту субботу премьеру фильма о нападении джихадистов, произошедшем в ресторане Дакки в 2016 году, который был запрещен после его создания, как наносящий ущерб имиджу этой азиатской страны.

«Мы одобрили фильм без каких-либо условий. Они просто должны дать официальное уведомление о том», заявил в интервью EFE Шьямал Датта, член апелляционного комитета.

Триллер «Шонибар Бикел» популярного бангладешского кинорежиссера Мостофы Сарвара Фаруки впервые был показан в России в 2019 году, но с тех пор Совет киноцензуры Бангладеш запретил его выпуск, заявив, что он может запятнать имидж Бангладеш за границей.

В ленте рассказывается о событиях, произошедших в июле 2016 года, когда пятеро вооруженных джихадистов из группировки «Исламское государство» (ИГ) вошли в ресторан Holey Artisan, забаррикадировались на 12 часов и в итоге убили всех заложников.

Хотя фильм снят по мотивам этого теакта, это не реконструкция и все рассказанное является вымыслом, добавил Фаруки.

«Это полностью художественный вымысел, и в фильме нет персонажей», связанных с нападением, — рассказал режиссер.

«Надеюсь, ни один другой режиссер в будущем не испытает той боли, которую я испытал за последние четыре года», — подчеркнул он.

Фильм по мотивам этих событий был также снят в Болливуде и выйдет на экраны в феврале этого года.