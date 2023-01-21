Мужчина и 10-летняя девочка погибли в Польше после столкновения их авто с грузовиком армии США

Два человека погибли в результате столкновения грузовика армии США и автодома на скоростной автомагистрали в Любушском воеводстве Польши. Дом на колесах, вероятно, врезался в заднюю часть американской военной машины с прицепом.

В субботу утром Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши предоставило трагическую информацию об аварии на трассе S3 под Сквежиной в Любушском воеводстве.

Произошло столкновение грузовика и автодома, в результате погибли два человека. На место были вызваны экстренные службы.

Они сообщили, что столкнулись грузовик вооруженных сил США и автодом, в котором ехали жертвы. В аварии погибли 44-летний мужчина и его 10-летняя дочь.

"Автодом, вероятно, въехал в кузов автомобиля вооруженных сил США", - рассказал Дарис Шимура из Любушской пожарной охраны.