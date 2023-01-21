В Берлине фермеры выступили за развитие экопродукции с тракторами, свиньями и комарами на воздушных шарах

Фермеры со всей Германии приезжают в Берлин для участия в демонстрации протеста в рамках сельскохозяйственной ярмарки «Зеленая неделя».

«Промышленному сельскому хозяйству свинья не нужна», — заявила фигурка свиньи, которую несли демонстранты.

Другими лозунгами были:

«Сельское хозяйство убивает!», «Защитите насекомых» и «Я не буду летать ради генной инженерии».

Параллельно с сельскохозяйственной и продовольственной ярмаркой «Зеленая неделя» сотни людей со всей Германии вышли в субботу на улицы Берлина за экологически чистое сельское хозяйство.

Организатором выступил союз фермеров, защитников климата и прав животных и другие ассоциации.

Фермеры представили ноту протеста министру сельского хозяйства Джему Оздемиру.

«Мы ожидаем значительно большего от министра сельского хозяйства Оздемира и федерального правительства», — сказала пресс-секретарь альянса Инка Ланге.

Инициатива «С нас хватит» призывает к справедливым ценам производителей, социальным льготам, делающим возможным экологически чистое потребление, и большему количеству пахотных земель для выращивания продуктов питания вместо кормов.

Утром фермеры Бранденбурга отправились в направлении Бранденбургских ворот в колонне с 55 тракторами, сообщил представитель инициативы «С нас хватит». По словам организатора, акцию поддержали 10 000 участников.

Представитель полиции заявил, что демонстрация была мирной.

Люди пели «Исцели мир» Майкла Джексона и двигались от Бранденбургских ворот в правительственный район.

Около 1400 экспонентов представителей сельскохозяйственной и пищевой промышленности представят свою продукцию в выставочных залах Берлина до 29 января. В то же время отраслевая встреча является важным местом для политического обмена мнениями о будущем сельского хозяйства.