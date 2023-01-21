Зубы мамонта привлекли посетителей в музей естественной истории в немецком Гере

В Музее естественной истории в Гере впервые после реставрации выставлены зубы нескольких мамонтов ледникового периода.

По сообщению музея, в субботу стало очевидно, что выставка привлекла больше посетителей, чем в обычный день.

По словам представителя музея, только к полудню субботы в экскурсиях приняли участие более 100 человек.

13 зубов мамонта были обнаружены в 1874 году в пещере на территории современного города Гера. Со временем им угрожало разложение, и в прошлом году по инициативе Gera Minerals and Fossil Friends Association их привезли в мастерскую таксидермиста в земле Северный Рейн-Вестфалия для специальной обработки.

В следующем году музей планирует провести специальную выставку к 150-летию этой находки, посвященную ледниковому периоду.