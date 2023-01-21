Турция передумала не пускать с визитом главу Минобороны Швеции

Правительство Турции отменило запланированный на следующую пятницу визит в Анкару министра обороны Швеции Пола Джонсона.

Причиной решения Анкары стали акции протеста, запланированные на эту субботу в Стокгольме, во время которых также должен быть сожжен Коран.

Швеция не смогла запретить «отвратительные» антитурецкие протесты на своей территории, сообщило государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Анкара возмущена тем, что правительство Швеции разрешило демонстрацию правого экстремиста датского происхождения Расмуса Палудана перед посольством Турции в Стокгольме.

Он объявил, что хочет сжечь экземпляр Корана, священной книги ислама. В субботу в Стокгольме также ожидалось несколько прокурдских и протурецких демонстраций.

Швеция хочет, чтобы Турция прекратила блокировать членство страны в НАТО. Турция обвиняет Швецию в поддержке «террористических организаций» и требует экстрадиции ряда лиц, которых Анкара считает террористами.

Новые раздоры между двумя странами спровоцировала недавняя акция протеста в центре Стокгольма, где активисты повесили за ноги куклу, напоминающую Эрдогана. В результате Турция отменила визит председателя шведского парламента Андреаса Норлена в Анкару.

Министр обороны Швеции, однако, заявил, что ему удалось договориться со своим турецким коллегой в Рамштайне «перенести запланированную встречу в Анкаре на более поздний срок».

