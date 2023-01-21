Бельгийский суд оштрафовал на 1600 евро четырех человек за поедание ежей

Суд в бельгийском Намюре оштрафовал четырех человек, которые в 2020 году готовили на гриле ежей. Блюдо из мелких млекопитающих популярно среди так называемых кочевников. В Бельгии с 1973 года ежи находятся под охраной.

На этой неделе уголовный суд в Намюре оштрафовал каждого из четырех человек на 1600 евро за "неподобающее обращение с ежами".

Описываемая ситуация произошла летом 2020 года, когда подсудимые приготовили ежей на гриле, а затем поделились фотографиями блюда, приготовленного из семи млекопитающих.

Прокурор потребовал для каждого из мужчин по два месяца лишения свободы. Адвокат защиты просил наложить на его подзащитных штраф, а при отсутствии штрафа - общественные работы.

Блюдо из этих млекопитающих имеет место в традициях некоторых сообществ, особенно в тех, которые известны по-французски как gens du voyage или кочевники.