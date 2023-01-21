Армия РФ ликвидировали в Украине американского «морского котика»-дезертира

Дэниел Свифт, морской котик США, был убит на этой неделе в Украине, сообщил издание Time.

Как сообщается, спецназовец дезертировал из своего американского подразделения в 2019 году. Он воевал в качестве наемника на стороне Украины.

Time ссылается на представителя ВМС США. По данным журнала, он был убит во время атаки российских войск. Смерть гражданина Соединенных Штатов подтвердил Государственный департамент.

Свифт значился дезертиром с 2019 года, ранее он был награжден за службу в Ираке и Афганистане.

В начале декабря появились сообщения о том, что несколько поляков наемников, также воевавших на стороне Украины.