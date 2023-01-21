Deutsche Post доставляет миллионы отправлений с опозданием из-за забастовок

Профсоюз Верди продолжает предупредительную забастовку в Deutsche Post с заметными последствиями для рядовых немцев.

Группа объявила, что около трех миллионов писем не дошли до адресатов из-за остановки работы в субботу.

Это соответствует примерно шести процентам от средней дневной нормы.

Что касается посылок, то это затрагивает около миллиона отправлений и, таким образом, около 15 процентов среднесуточного объема.

Около 9400 сотрудников Deutsche Post прекратили работу в субботу. Они требуют поднять оплату труда на 15 процентов.

Предупредительные забастовки Верди продолжаются с четверга.