CNN: Лондон даст добро на отправку Украине аналогов ракет ATACMS дальностью 300-500 км

Британское правительство вскоре может решить вопрос поставки в Украину своих аналогов мощных ракет ATACMS, имеющих дальность 300-500 километров, сообщает CNN.

Fмериканскиt ракеsт MGM-140 ATACMS имеют радиус действия до 300 километров. Оказавшись в руках украинцев, все российские военные базы на занятых РФ территориях и весь Крым окажутся в зоне их обстрела.

С начала начала конфликта ракет ATACMS на Украине не было, поскольку Пентагон опасался, что ВСУ начнут бомбардировки ими территории России.

Как сообщает CNN со ссылкой на свой источник в Лондоне, власти Великобритании вот-вот дадут добро на отправку в Украину оружия с такими же возможностями, как у ATACMS.

Армейский тактический ракетный комплекс MGM-140 (ATACMS) представляет собой ракету класса "земля-земля" (SSM), производимую американской оборонной компанией Lockheed Martin. Он имеет дальность действия до 300 километров и может использоваться в пусковых установках ракет HIMARS, которые появились в Украине в июне прошлого года.

Интересно, что Великобритания также рассматривает возможность отправки ВСУ гораздо более мощных ракет, чем американские ATACMS. Это крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP. Это ракеты массой 1,3 тонны, из которых около 400 килограммов приходится на одну только усовершенствованную проникающую фугасную боевую часть BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge).

Ракета оснащена высокоэффективным турбореактивным двигателем Microturbo TRI-60-30. По данным британской армии, он позволяет поражать цели на расстоянии более 300 километров, а в некоторых источниках указывается даже более 500 километров.